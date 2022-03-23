Оккупанты разбомбили мост в Чернигове, который связывал его с Киевом

Восстанавливать переправу будут уже после войны.

Город не отрезан от внешнего мира и в него продолжат доставлять гуманитарку и еду / скриншот

Сегодня ночью 23 марта, оккупанты разрушили мост, который соединял Чернигов с дорогой на Киев. На опубликованных в сети видео можно заметить, что одна часть моста через Десну упала и проезд в этом месте больше невозможен.

Соответствующую информацию Суспильне Чернигов подтвердил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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Известно, что по этому мосту передвигались фуры с гуманитарным грузом и эвакуационные рейсы, а также доставлялась гуманитарная помощь в город. В то же время, власти уже заявили, что это был не единственный путь в Чернигов и в город будут продолжать завозить продукты и гуманитарку.

"Мы построим новый мост. Намного лучше, чем тот, который у нас был. Он уже был старенький. А такой город как Чернигов, город-герой, заслуживает на крутой и современный мост. Ми его обязательно построим после нашей победы", – сказав Вячеслав Чаус.

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