Российский солдат сдал танк украинской армии за вознаграждение

Российскому солдату теперь дадут 10 тысяч долларов по окончанию войны, а также он будет иметь право претендовать на украинское гражданство.

На днях в Украине произошел довольно необычный инцидент. Так, украинская армия получила еще один российский танк, но в отличие от предыдущих экземпляров, он не был захвачен в бою. Так, военную технику в руки украинцам передал один из российских солдат.

Необычную историю рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов.

Так, несколько недель назад, в полиции обнаружили украинские номера телефонов, которые использовали оккупанты, после чего на них начали слать СМС о том, как сдаться в плен и сдать технику украинской армии. Через несколько дней после такой информационной компании, "Миша" позвонил и изъявил желание сдаться.

Информацию о российском военном передали в ГУР, которое и назначило место встречи для военного.

"Он подъехал. Из дрона убедились, что он сам и это не засада. После этого спецназовцы его задержали. Оказалось, что из экипажа танка остался он один, остальные скрылись домой. Смысла воевать он не видел. Домой вернуться не мог, потому что командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери. Миша рассказал, что есть практически нечего, управление войсками хаотично и практически отсутствует. Деморализация колоссальная", – рассказал о ходе передачи танка Андрусив.

За сданный танк парень сможет получить 10 тысяч долларов после войны, а также возможность податься на гражданство.

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