ВСУ подбили новейший российский танк Т-90 "Владимир" - фото

Стоимость одного такого танка может достигать 4,5 миллиона долларов.

Передовая броня и вооружение не спасли танк от украинской ракеты / Минобороны

Украинские Вооруженные силы продолжают успешно утилизировать российскую технику и "демилитаризировать" росссийскую армию. На этот раз наши защитники подбили достаточно редкого зверя, а именно современный боевой танк армии РФ - Т-90 "Владимир".

Редкого зверя удалось подстрелить в Запорожской области войнам одной из украинских бригад. Отметим, что данный танк был принят на вооружение армией РФ еще в начале 2000-х. Несмотря на индекс Т-90 по сути данный танк является всего лишь глубокой модернизацией танка Т-72, которую создали еще в конце 80-х годов в СССР.

""Вове" изрядно наваляли и он немного повесил "нос". Бьем врага! Вместе победим!", - подписали публикацию в Минобороны.

Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале

Вам также может быть интересно: