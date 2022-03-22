- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2022
ВСУ подбили новейший российский танк Т-90 "Владимир" - фото
Украинские Вооруженные силы продолжают успешно утилизировать российскую технику и "демилитаризировать" росссийскую армию. На этот раз наши защитники подбили достаточно редкого зверя, а именно современный боевой танк армии РФ - Т-90 "Владимир".
Редкого зверя удалось подстрелить в Запорожской области войнам одной из украинских бригад. Отметим, что данный танк был принят на вооружение армией РФ еще в начале 2000-х. Несмотря на индекс Т-90 по сути данный танк является всего лишь глубокой модернизацией танка Т-72, которую создали еще в конце 80-х годов в СССР.
""Вове" изрядно наваляли и он немного повесил "нос". Бьем врага! Вместе победим!", - подписали публикацию в Минобороны.
Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале
Вам также может быть интересно:
- Что делать когда начался штурм вашего населенного пункта - инструкция
- ТОП-5 автомобилей на период войны: рейтинг
- Украинцев предупредили о небезопасных вакансиях для водителей - РНБО