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ВСУ подбили новейший российский танк Т-90 "Владимир" - фото

Стоимость одного такого танка может достигать 4,5 миллиона долларов.
 |  Автор: Максим Назарук
ВСУ подбили новейший российский танк Т-90 "Владимир" - фото
Передовая броня и вооружение не спасли танк от украинской ракеты / Минобороны

Украинские Вооруженные силы продолжают успешно утилизировать российскую технику и "демилитаризировать" росссийскую армию. На этот раз наши защитники подбили достаточно редкого зверя, а именно современный боевой танк армии РФ - Т-90 "Владимир".

Редкого зверя удалось подстрелить в Запорожской области войнам одной из украинских бригад.  Отметим, что данный танк был принят на вооружение армией РФ еще в начале 2000-х. Несмотря на индекс Т-90 по сути данный танк является всего лишь глубокой модернизацией танка Т-72, которую создали еще в конце 80-х годов в СССР.

""Вове" изрядно наваляли и он немного повесил "нос". Бьем врага! Вместе победим!", - подписали публикацию в Минобороны.

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