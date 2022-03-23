АвтоВАЗ снова остановился после двух дней работы

Возобновить стабильную работу завода без иностранных комплектующих, пока не удалось

Спустя практически месяц после начала войны России против Украины, автопром страны-агрессора так и не смог оправиться от санкций и вернуться к нормальной работе. Местные СМИ сообщают, что АвтоВАЗ в очередной раз остановил конвейеры своих заводов в Тольятти и Ижевске.

На этой неделе АвтоВАЗ пытался ненадолго возобновить работу своих предприятий по сбору автомобилей, но эти попытки не увенчались успехом. Так, есть очень большая вероятность, что нынешняя остановка завода продлится несколько месяцев.

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Согласно же оптимистических ожиданий россиян, режим простоя будет как минимум до 28 марта, после чего возобновит работу только одна сборочная линия. С 4 апреля большинство работников обоих заводов планируют отправить в отпуск, который был перенесен с лета.

За этот период руководство завода хочет поднакопить комплектующих для более стабильной работы. В то же время, на данный момент комплектующие брать попросту неоткуда. Единственным источником запчастей для российских заводов может стать КНР, но этот процесс будет, как минимум, не быстрым.

Известно, что за 21 и 22 марта в РФ удалось собрать всего парочку Lada XRay, Largus, Renault Logan и Sandero. Сейчас на заводе наблюдаются проблемы с электронными компонентами для блоков ABS, системі стабилизации и тормозов, которіе ранее поставляла компания Bosch.

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