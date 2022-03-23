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Украинцы продают российскую технику и "криптосолдатов" в виде NFT

Пока одни украинцы захватывают реальную технику врага, другие достаточно неплохо продают виртуальную.
 |  Автор: Максим Назарук
Украинцы продают российскую технику и "криптосолдатов" в виде NFT
За место расположения брошенной российской техники, просят 750 000 долларов / скриншот

Предприимчивые украинцы уже успели подсуетиться с начала войны и выставили на платформе OpenSea танк и криптосолдатов в виде NFT-токенов. Все вырученные деньги авторы объявлений обещают направить на поддержку ВСУ. В зависимости от товара, цены токенов варьируются от $300 до $750 000.

Об этом сообщает издание Vector в Facebook.

  • Пользователь Glory_to_Ukrain_ продает изображение "криптосолдат" и военной техники.

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  • IllyaBaranovskyi предлагает купить фото разрушенной вражеской техники в виде криптоарта.

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  • A_Tammepuu продает локации брошенной техники оккупантов и обещает, что техника будет находиться в "секретном" месте в целости и сохранности в течение 1 года.

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