Лайфхаки по экономии топлива для водителей на период военного времени

В условиях войны и дефицита топлива, вопрос экономии выходит на первое место.

В условиях войны, каждый литр топлива может оказаться решающим / EPA/UPG

В условиях военного времени эксплуатация автомобиля становится исключительно вынужденной необходимостью. В первую очередь это связано с недостачей топлива и достаточно высокими ценами на него.

Учитывая данные особенности, нужно заранее побеспокоится о том, где и как заправлять автомобиль, а чтобы заезжать на АЗС как можно реже, нужно стараться максимально экономить топливо. Сегодня Bigmir)Авто расскажет об основных лайфхаках по экономии топлива в условиях военного времени со ссылкой на Авто 24.

В первую очередь на расход топлива влияет техническое состояние автомобиля. Так, если автомобиль полностью исправен то расход топлива в спокойном режиме должен быть "паспортным". Основные узлы и элементы автомобиля, которые влияют на расход топлива:

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Свечи зажигания

Топливные форсунки

Колеса

Схождение-развал колес

Помимо проверки технического состояния авто, есть еще несколько общих лайфхаков, которые помогу использовать топливо с максимальной эффективностью:

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Подкачайте шины на 0,2 – 0,3 атм. Колеса станут более жесткими, но за счет уменьшения сопротивления, топливо будет использоваться рациональнее.

на 0,2 – 0,3 атм. Колеса станут более жесткими, но за счет уменьшения сопротивления, топливо будет использоваться рациональнее. Установите светодиодный свет вместо обычного (только если ваше авто имеет такую возможность). LED-оптика потребляет меньше энергии, чем обычные фары, что поможет уменьшить нагрузку на генератор и соответственно - расход топлива.

вместо обычного (только если ваше авто имеет такую возможность). LED-оптика потребляет меньше энергии, чем обычные фары, что поможет уменьшить нагрузку на генератор и соответственно - расход топлива. Перепрошивка электронного блока управления двигателем. Данный вид доработок очень специфический и его могут осуществить только подготовленные мастера. Для популярных моторов уже есть готовый “экономичный” софт, который поможет эксплуатировать авто с меньшим расходом топлива.

двигателем. Данный вид доработок очень специфический и его могут осуществить только подготовленные мастера. Для популярных моторов уже есть готовый “экономичный” софт, который поможет эксплуатировать авто с меньшим расходом топлива. Уберите все нештатные аэродинамические элементы автомобиля. Сюда может относиться багажник на крыше, рейлинги, антенны, брызговики и т.д., которые ухудшают коэффициент аэродинамического сопротивления авто, а также его расход.

автомобиля. Сюда может относиться багажник на крыше, рейлинги, антенны, брызговики и т.д., которые ухудшают коэффициент аэродинамического сопротивления авто, а также его расход. На машинах с механической коробкой старайтесь переключать передачи в районе 2000 – 3000 об/мин. На машинах с "автоматом", нажимайте на педаль максимально плавно.

На машинах с "автоматом", Смотрите вперед, чтобы заранее просчитать свои действия на дороге и не разгоняться просто так и избежать резких разгонов.

и не разгоняться просто так и избежать резких разгонов. На загородных магистралях держите двигатель в режиме 2000 – 3000 об/мин, которые являются наиболее экономичными для современного ДВС.

которые являются наиболее экономичными для современного ДВС. Не перегружайте авто. В условиях военного времени многие водители возят с собой дополнительное топливо, воду, еду и расширенный набор инструментов, но все это утяжеляет машину и, к примеру, в ежедневных поездках по городу такой набор не особо нужен, поэтом при поездке на небольшие дистанции лишние вещи лучше выложить.

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