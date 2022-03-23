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Лайфхаки по экономии топлива для водителей на период военного времени

В условиях войны и дефицита топлива, вопрос экономии выходит на первое место.
 |  Автор: Максим Назарук
Лайфхаки по экономии топлива для водителей на период военного времени
В условиях войны, каждый литр топлива может оказаться решающим / EPA/UPG

В условиях военного времени эксплуатация автомобиля становится исключительно вынужденной необходимостью. В первую очередь это связано с недостачей топлива и достаточно высокими ценами на него. 

Учитывая данные особенности, нужно заранее побеспокоится о том, где и как заправлять автомобиль, а чтобы заезжать на АЗС как можно реже, нужно стараться максимально экономить топливо. Сегодня Bigmir)Авто расскажет об основных лайфхаках по экономии топлива в условиях военного времени со ссылкой на Авто 24.

В первую очередь на расход топлива  влияет техническое состояние автомобиля. Так, если автомобиль полностью исправен то расход топлива в спокойном режиме должен быть "паспортным". Основные узлы и элементы автомобиля, которые влияют на расход топлива:

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  • Свечи зажигания 
  • Топливные форсунки 
  • Колеса
  • Схождение-развал колес 

Помимо проверки технического состояния авто, есть еще несколько общих лайфхаков, которые помогу использовать топливо с максимальной эффективностью:

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  • Подкачайте шины на 0,2 – 0,3 атм. Колеса станут более жесткими, но за счет уменьшения сопротивления, топливо будет использоваться рациональнее.
  • Установите светодиодный свет вместо обычного (только если ваше авто имеет такую возможность). LED-оптика потребляет меньше энергии, чем обычные фары, что поможет уменьшить нагрузку на генератор и соответственно - расход топлива.
  • Перепрошивка электронного блока управления двигателем. Данный вид доработок очень специфический и его могут осуществить только подготовленные мастера. Для популярных моторов уже есть готовый “экономичный” софт, который поможет эксплуатировать авто с меньшим расходом топлива.
  • Уберите все нештатные аэродинамические элементы автомобиля. Сюда может относиться багажник на крыше, рейлинги, антенны, брызговики и т.д., которые ухудшают коэффициент аэродинамического сопротивления авто, а также его расход.
  • На машинах с механической коробкой старайтесь переключать передачи в районе 2000 – 3000 об/мин. На машинах с "автоматом", нажимайте на педаль максимально плавно.
  • Смотрите вперед, чтобы заранее просчитать свои действия на дороге и не разгоняться просто так и избежать резких разгонов.
  • На загородных магистралях держите двигатель в режиме 2000 – 3000 об/мин, которые являются наиболее экономичными для современного ДВС.
  • Не перегружайте авто. В условиях военного времени многие водители возят с собой дополнительное топливо, воду, еду и расширенный набор инструментов, но все это утяжеляет машину и, к примеру, в ежедневных поездках по городу такой набор не особо нужен, поэтом при поездке на небольшие дистанции лишние вещи лучше выложить.

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