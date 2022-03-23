- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2022
Украинцам официально разрешили водить грузовики с правами категории В
Соответствующие изменения в законодательство, было внесено постановлением КМУ от 22 марта.
Вчера Кабинет Министров Украины официально утвердил постановление, которое разрешает украинцам водить грузовики не имея соответствующей категории в правах. Отметим, что данное правило касается исключительно территории Украины и действует только на период военного времени.
О соответствующих изменениях идет речь в постановлении КМУ № 348 от 22 марта 2022 года.
"Постановить, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются особы, которые имеют удостоверения водителя категории В", - сказано в документе.
Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале
Вам также может быть интересно:
- Как отразится война в Украине на мировой автомобильной промышленности
- ВСУ подбили новейший российский танк Т-90 "Владимир" - фото
- Оккупанты разбомбили мост в Чернигове, который связывал его с Киевом
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: