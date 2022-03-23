Украинцам официально разрешили водить грузовики с правами категории В

Соответствующие изменения в законодательство, было внесено постановлением КМУ от 22 марта.

Данная поблажка будет действовать до конца военного положения / УкрАвтопром

Вчера Кабинет Министров Украины официально утвердил постановление, которое разрешает украинцам водить грузовики не имея соответствующей категории в правах. Отметим, что данное правило касается исключительно территории Украины и действует только на период военного времени.

О соответствующих изменениях идет речь в постановлении КМУ № 348 от 22 марта 2022 года.

"Постановить, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются особы, которые имеют удостоверения водителя категории В", - сказано в документе.

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