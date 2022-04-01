Украинцы показали инновационный способ разминирования - видео

Призываем всех ни в коем случае не повторять подобную процедуру "разминирования"!

На днях интернет облетел ролик с тем, как бесстрашные украинские автомобилисты проезжают минное поле пропуская мины между колесами автомобиля. Данное видео получило достаточно большой общественный резонанс.

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Сегодня же в сети опубликовали видео, на котором люди в военной форме раздвигают мины на очень похожем участке трассы ногами, чтобы освободить проезд. Данный способ разделил общество на два лагеря: тех, кто восхищается мужество мужчин на видео и тех кто удивлен безрассудством людей в форме.

На опубликованных кадрах четко не видно, какие именно мины раздвигают участники этого действа, а также не видно есть ли на минах взрыватели, но даже несмотря на это призываем вас быть особо аккуратными и при обнаружении каких-либо взрывоопасных предметов не касаться и не передвигать их, а вызывать соответствующие службы.

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