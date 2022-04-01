По Житомирской трассе восстановят движение в ближайшее время

Удачное контрнаступление ВСУ, позволит сделать проезд по Житомирской трассе вновь безопасным.

Первый месяц войны, Житомирская трасса была одной из самых горячих точек в Киевской области. Несмотря на то, что по дороге можно было проехать, в окрестных селах были российские оккупационные силы из-за чего мирное население регулярно попадало под обстрелы.

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В какой-то момент власти и вовсе запретили гражданским ездить по данной трассе, так как это было слишком рискованно. В то же время, в последние дни, ВСУ провели удачное контрнаступление в Киевской области, что позволит уже в ближайшее время восстановить проезд по этой дороге.

Соответствующей информацией поделился глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк во время телемарафона. В ходе контрнаступления от российских войск было освобождено несколько населенных пунктов на этом направлении.

В то же время, глава КОВА отметил, что гражданским разрешат выезжать на дорогу только тогда, когда дорога будет полностью зачищена и разминирована.

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