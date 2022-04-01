- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2022
По Житомирской трассе восстановят движение в ближайшее время
Первый месяц войны, Житомирская трасса была одной из самых горячих точек в Киевской области. Несмотря на то, что по дороге можно было проехать, в окрестных селах были российские оккупационные силы из-за чего мирное население регулярно попадало под обстрелы.
Читайте также: Украинцы выкопали застрявшие танки оккупантов и поставили в строй ВСУ
В какой-то момент власти и вовсе запретили гражданским ездить по данной трассе, так как это было слишком рискованно. В то же время, в последние дни, ВСУ провели удачное контрнаступление в Киевской области, что позволит уже в ближайшее время восстановить проезд по этой дороге.
Соответствующей информацией поделился глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк во время телемарафона. В ходе контрнаступления от российских войск было освобождено несколько населенных пунктов на этом направлении.
В то же время, глава КОВА отметил, что гражданским разрешат выезжать на дорогу только тогда, когда дорога будет полностью зачищена и разминирована.
Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале
Вам также может быть интересно:
- От электроники до двигателей: каких запчастей нет у Lada и КамАЗа
- В Италии конфисковали Maybach российского олигарха за 600 тысяч евро
- ТОП-7 самых нелепых способа выехать за границу от ГПСУ - видео