От электроники до двигателей: каких запчастей нет у Lada и КамАЗа

По имеющимся данным, "российские" авто имеют все основные узлы и агрегаты иностранного производства.

Заводы уже отправляют людей в отпуска по 20 дней / EPA/UPG

Из-за санкций и войны против Украины, в России оказалось практически полностью остановлено производство автомобилей. Автопроизводителям попросту не хватает запчастей, чтобы собирать "чистокровные российские" авто.

Читайте также: В России рухнул рынок автомобильных продаж - санкции в действии

Сейчас в РФ всячески пытаются выйти из положения и сотрудников АвтоВАЗа отправляют в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля, после которого завод будет работать 4 дня в неделю. Больше всего российские заводы Lada и КамАЗ страдают из-за нехватки автомобильных запчастей.

В последние годы в России даже появился рейтинг локализации автомобиля, в котором можно посмотреть насколько та или иная техника завязана на рынок РФ и не зависит от иностранных поставщиков. Согласно данному рейтингу, даже самые "российские" автомобили Lada и КамАЗ на половину состоят из иностранных запчастей.

rbc.ru

rbc.ru

Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале

Вам также может быть интересно: