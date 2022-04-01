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От электроники до двигателей: каких запчастей нет у Lada и КамАЗа
Из-за санкций и войны против Украины, в России оказалось практически полностью остановлено производство автомобилей. Автопроизводителям попросту не хватает запчастей, чтобы собирать "чистокровные российские" авто.
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Сейчас в РФ всячески пытаются выйти из положения и сотрудников АвтоВАЗа отправляют в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля, после которого завод будет работать 4 дня в неделю. Больше всего российские заводы Lada и КамАЗ страдают из-за нехватки автомобильных запчастей.
В последние годы в России даже появился рейтинг локализации автомобиля, в котором можно посмотреть насколько та или иная техника завязана на рынок РФ и не зависит от иностранных поставщиков. Согласно данному рейтингу, даже самые "российские" автомобили Lada и КамАЗ на половину состоят из иностранных запчастей.
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