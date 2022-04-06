С начала войны в Украине поймали почти 6000 пьяных водителей

Как правило, пьяниц за рулем обнаруживали во время действия комендантского часа.

Одна из главных проблем на украинских дорогах осталась даже несмотря на военное положение. Так, пока одни защищают свою строну на фронте, другие решают, что самое время сесть за руль "навеселе".

Согласно последней информации от заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, с момента начала войны в Украине поймали почти 6000 пьяниц за рулем.

“Только за эти выходные в городе Киеве патрульные задержали 27 пьяных водителей. Один из них попал в ДТП, другой оказывал услуги по пассажирским перевозкам”, - отметил Алексей Белошицкий.

Согласно данным от Нацполиции, с 24.02.22 по 04.04.2022 на пьяных водителей за рулем составили 5 719 админматериалов.

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