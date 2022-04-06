Нужно ли госрегулирование цен на топливо в период военного времени?

К госрегулированию цен на топливо у экспертов давно был целый ряд вопросов.

Как и большинство отраслей в период военного времени, рынок топлива в Украине проходит этап серьезных перемен. В довоенное время, из-за госрегулирования цен на топливо, на украинских заправках постоянно росла его стоимость. Теперь же процедура госрегулирования не уравнивает цены, а ставит палки в колеса некоторым игрокам рынка.

Такое мнение выразил глава Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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Если взять ситуацию с дизтопливом, то цена литра дизеля сейчас составляет около 38-44 грн/л, в то время, как согласно госрегулированию, максимальная цена на заправках находится на уровне 37,42 грн/л. Такая ситуация приводит к тому, что небольшие региональные сети АЗС могут торговать исключительно в западных областях Украины, так как если они повезут топливо в центр и на восток, то уйдут в минус из-за логистики.

"Как вариант можно зафиксировать текущую регулируемую наценку 4,5 и 5 грн/л для бензина и ДТ соответственно, но не к регулируемой себестоимости, как сейчас, а к фактической, которую несложно установить по документам", - предложил эксперт.

При этом взлета цен в Украине не ожидается даже при отмене госрегулирования, ведь на рынке есть сотни игроков и если кто-то захочет слишком сильно задрать цены, то он попросту останется без покупателей.

При этом отказ от госрегулирования, по мнению эксперта, должен быть временным, чтобы топливный рынок ожил, после чего можно снова будет вернуть эту процедуру.

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