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Мировой автопром увеличивает прибыль несмотря на кризис
Последние несколько месяцев мировой автопром испытывал серьезное "недомогание". Сначала, из-за коронавируса и приостановки производств, затем из-за нехватки полупроводников и вот теперь - из-за войны в Украине, которая нарушила большинство цепочек поставок для европейского автопрома.
В то же время, аналитики утверждают, что такие компании как VW, BMW и Mercedes-Benz смогли увеличить свою прибыль в эти непростые времена и получают с одного автомобиля примерно 6000 евро, сообщает немецкий 24auto
.
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Как ни странно, но ряд проблем привел к серьезному ажиотажу на авторынке, а это в свою очередь, повлияло на рост цен. Просчитав все риски автопроизводители подняли цены на авто и учитывая огромный спрос из-за ажиотажа на рынке, смогли серьезно увеличить прибыль.
Аналитикам Центра автомобильных исследований (CAR) удалось подсчитать, что увеличить прибыль удалось таким компаниям, как Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen. Согласно данным статистики, прибыльность одного автомобиля составляет для компании 5963 евро и если сравнивать это с предыдущим годом, то рост составил 61%.
Общее подорожание автомобилей прослеживается если взглянуть на следующую статистику: в 2010 году новый автомобиль стоил около 25000 евро, а сегодня — около 37000 евро. К примеру, недавно популярный электрокар Tesla Model 3 подорожал сразу на 7000 евро!
Если же говорить о лидерах по прибыли с одного автомобиля, то тут на первом месте находится компания Porsche, прибыль которой достигает 16576 евро за новый автомобиль. Почетное второе место у Mercedes-Benz с 5848 евро, замыкает тройку лидеров Audi с результатом 5497 евро. В первую пятерку также вошли BMW – 5277 евро и VW – 921 евро.
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