Почта

В Ирпене открыли временный мост для сообщения пригорода с Киевом

Временную переправу получилось возвести всего за одну неделю
 |  Автор: Максим Назарук
В Ирпене открыли временный мост для сообщения пригорода с Киевом
Полноценный мост обещают восстановить за пару месяцев / скриншот

Уже сегодня, 11 апреля заработал временный мост, который соединяет Ирпень с Киевом. Мост удалось построить всего за 5 дней благодаря круглосуточной работе специалистов Укравтодора.

Об открытии рассказал замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко в Telegram

Читайте также: В Киевской области начали восстанавливать разрушенные мосты

Сообщается, что насыпной мост был построен в поселке Романовка. Протяженность временной конструкции составляет 245 метров, а ширина 9 метров. Для постройки моста использовали около 9 тысяч тонн насыпных материалов. 

Данный мост поможет при перевозке гуманитарной помощи и стройматериалов в города, которые пострадали от действий оккупантов. При этом власти уже ведут работы по восстановлению полноценного моста через реку Ирпень, который был подорван в первые дни войны, чтобы не пропустить врага в Киев.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно:

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри auto.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK