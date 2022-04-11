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В Ирпене открыли временный мост для сообщения пригорода с Киевом
Уже сегодня, 11 апреля заработал временный мост, который соединяет Ирпень с Киевом. Мост удалось построить всего за 5 дней благодаря круглосуточной работе специалистов Укравтодора.
Об открытии рассказал замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко в Telegram
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Сообщается, что насыпной мост был построен в поселке Романовка. Протяженность временной конструкции составляет 245 метров, а ширина 9 метров. Для постройки моста использовали около 9 тысяч тонн насыпных материалов.
Данный мост поможет при перевозке гуманитарной помощи и стройматериалов в города, которые пострадали от действий оккупантов. При этом власти уже ведут работы по восстановлению полноценного моста через реку Ирпень, который был подорван в первые дни войны, чтобы не пропустить врага в Киев.
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