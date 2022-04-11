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В Киеве открыли еще один мост для автомобилей: подробности
В последнее время в Киеве резко увеличилось количество машин. Так, после позорного отступления российских солдат с севера Украины, многие жители Киева начали возвращаться в столицу.
Чтобы водители не стояли в огромных пробках пытаясь попасть с правого на левый берег, в Киеве был дополнительно открыт Южный мост для автомобилей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Ранее этот мост был открыт только для спецтранспорта и общественного транспорта. Таким образом, на сегодняшний день между правым и левым берегом Киева осуществляется сообщение по трем мостам:
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- Северный
- Дарницкий
- Южный
Также в столице постепенно наращивают количество работающего общественного транспорта. Также мэр столицы еще раз обратился ко всем столичным водителям и попросил их:
- быть внимательными на дороге
- придерживаться ПДД
- не занимать полосу для общественного транспорта
- пропускать авто скорой помощи и авто с гуманитарным грузом.
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