В Киеве открыли еще один мост для автомобилей: подробности

Теперь для проезда между правым и левым берегом Днепра открыто три моста в столице.

Раньше мост использовали только для проезда спецслужб / КГГА

В последнее время в Киеве резко увеличилось количество машин. Так, после позорного отступления российских солдат с севера Украины, многие жители Киева начали возвращаться в столицу.

Чтобы водители не стояли в огромных пробках пытаясь попасть с правого на левый берег, в Киеве был дополнительно открыт Южный мост для автомобилей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее этот мост был открыт только для спецтранспорта и общественного транспорта. Таким образом, на сегодняшний день между правым и левым берегом Киева осуществляется сообщение по трем мостам:

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Северный

Дарницкий

Южный

Также в столице постепенно наращивают количество работающего общественного транспорта. Также мэр столицы еще раз обратился ко всем столичным водителям и попросил их:

быть внимательными на дороге

придерживаться ПДД

не занимать полосу для общественного транспорта

пропускать авто скорой помощи и авто с гуманитарным грузом.

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