Пригнать авто из Европы стало сложнее: какие ограничения ввела ГПСУ

Украинские пограничники решили немного разгрузить некоторые пункты пропуска.

Сейчас на границе Украины с ЕС наблюдаются километровые очереди из автомобилей, которые владельцы хотят ввезти на условиях нулевой растаможки. Учитывая данную ситуацию, пограничники будут оформлять данные авто только на некоторых пунктах пропуска.

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Очереди по 1000 автомобилей в некоторых пунктах пропуска мешают доставлять в Украину гуманитарную помощь и заезжать простым людям, которые хотят попасть домой. С сегодняшнего дня, 25 апреля 2022 года ввозимые в Украину автомобили для личных нужд будут оформляться на следующих пунктах пропуска:

на участке польской границы - "Угринов", "Грушев", "Смольница", "Устилуг";

на участке словацкой границы – пункт пропуска "М. Березный";

на участке венгерской границы – пункты пропуска "Довинково", "Косино".

"К сожалению, некоторые наши сограждане неправильно интерпретировали инициативу правительства о помощи волонтерам и армии. Думаю, в ближайшее время мы с коллегами из министерства финансов и таможенной службы предложим Кабинету министров соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы исправить эту ситуацию без ущерба для настоящих волонтеров", – отметил замминистра инфраструктуры Мустафа Наем.

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