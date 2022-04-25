В Кабмине разрешили повысить цены на топливо в Украине - подробности

Пока бензин и дизель подорожали относительно незначительно.

Топливо сейчас отпускают с серьезным ограничением по литражу / УкрАвтопром

В Украине до сих пор действует процедура государственного регулирования цен. Так, правительство 3 раза в месяц публикует расчет средней цены бензина и дизеля на всей территории Украины. Расчеты средней цены топлива публикуют 1, 11 и 21 числа каждого месяца (в период военного положения, расчеты средней цены топлива публикуют с задержкой).

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На днях В Минэкономики опубликовали новый расчет средней цены бензина и дизеля в Украине, на основе которых АЗС должны устанавливать стоимость топлива. на период до конца апреля. С учетом торговых наценок, максимальная цена на "обычный" бензин не должна превышать 34,1 грн/литр, а на "обычное" дизтопливо – 38,66 грн/литр.

Если сравнивать данные показатели с показателями средины апреля, то цена на топливо выросла на 0,23 грн/литр, а на дизтопливо - на 1,01 грн/литр. Отметим, что параллельно с этим, в Украине растет стоимость автогаза, который уже продают, в среднем, по 30 грн/литр.

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