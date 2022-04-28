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В Украине заправки повышают цены на топливо вопреки госрегулированию
Как известно, в Украине действует процедура госрегулирования цен на топливо. Так, три раза в месяц Минэкономики озвучивало среднюю цену на бензин и дизель. В то же время, АЗС группы "Приват" стали первыми, кто проигнорировал данные расчеты при выставлении цена на топливо 27 апреля.
Сразу около 1000 АЗС, которые входят в данную группу, установили цены на бензин и дизельное топливо на 2 грн/л больше, чем установлено официальными расчетами. Так, на заправках группы "Приват" были установленные следующие цены:
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- бензин А-92 - 35,10 грн/л
- бензин А-95 - 36,10 грн/л (вместо 34,10 грн/л)
- ДТ - 40,66 грн/л. (вместо 38,66 грн/л)
В то же время, одна из самых крупных сетей АЗС группы "Приват" "Укрнафта" (552 АЗС), цены на бензин и дизель не повышала. Также эксперты отметили, что превышение предельных цен изредка наблюдалось только на несетевых станциях.
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