В Украине заправки повышают цены на топливо вопреки госрегулированию

Долгое время, цены установленные государством были предельными для всех сетей АЗС в Украине, но на днях все изменилось.

Пока что, отказ от госрегулирования цен на топливо, это единичные случаи / EPA/UPG

Как известно, в Украине действует процедура госрегулирования цен на топливо. Так, три раза в месяц Минэкономики озвучивало среднюю цену на бензин и дизель. В то же время, АЗС группы "Приват" стали первыми, кто проигнорировал данные расчеты при выставлении цена на топливо 27 апреля.

Сразу около 1000 АЗС, которые входят в данную группу, установили цены на бензин и дизельное топливо на 2 грн/л больше, чем установлено официальными расчетами. Так, на заправках группы "Приват" были установленные следующие цены:

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бензин А-92 - 35,10 грн/л

бензин А-95 - 36,10 грн/л (вместо 34,10 грн/л)

ДТ - 40,66 грн/л. (вместо 38,66 грн/л)

В то же время, одна из самых крупных сетей АЗС группы "Приват" "Укрнафта" (552 АЗС), цены на бензин и дизель не повышала. Также эксперты отметили, что превышение предельных цен изредка наблюдалось только на несетевых станциях.

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