Сколько потерял концерн Mercedes из-за войны в Украине - статистика

Война в Украине оказала серьезное влияние на мировую экономику.

На днях, Mercedes-Benz Group AG подвела итоги первого квартала 2022 года и они оказались неутешительными. Так, из-за войны в Украине концерн недополучил 709 млн евро чистой прибыли, а это около 20% ожидаемой прибыли. Одна из главных причин - приостановка деятельности компании в РФ из-за войны в Украине.

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Согласно итогам первого квартала, чистая прибыль компании упала до 3,49 млрд евро или же до 3,36 евро за акцию. Если сравнить эти показатели с первым кварталом прошлого 2021 года, то она составляла 4,29 млрд евро, а доля на акцию составляла 4,01 евро.

В компании отметили, что задержки с поставкой полупроводников, коронавирус и война РФ против Украины привели к падению продаж новых авто на 10% до 487 008 единиц. Часть потерь компании удалось компенсировать за счет хеджирования валютных курсов, разовой продажи активов, повышения цен и продолжающегося перехода на более дорогие модели класса люкс.

В то же время, общая прибыль Mercedes-Benz Group AG без вычета процентов и налогов, а также без учета специальных сборов и расходов, в первом квартале 2022 года составила 5,23 млрд евро, что на 11% больше, чем предыдущие показатели.

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