General Motors передал Украине внедорожников на 2,5 миллиона долларов

Компания отправила в Украину 50 Chevrolet Tahoe в качестве гуманитарной помощи.

Еще в начале прошлого месяца, украинские власти обратились к General Motors с просьбой о предоставлении мощных внедорожников для украинской армии. В компании решили поддержать украинскую армию и согласовали передать нашим защитникам 50 Chevrolet Tahoe.

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Первые машины уже прибыли в Украину. Данные полноразмерные джипы будут задействованы в эвакуации людей из зоны боевых действий, а также в доставке гуманитарной помощи в труднодоступные районы на передовой. Отметим, что помимо автомобилей, компания GM выделила 250 000 долларов для поддержки людей из регионов, пострадавших в результате российской агрессии.

Отметим, что в Украину поступило 50 новейших автомобилей последнего поколения. Стоимость всех авто не сообщается, но известно, что один автомобиль продается в рознице начиная от 50 000 долларов. Таким образом, компания передала Украине внедорожников примерно на 2,5 млн долларов.

General Motors

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