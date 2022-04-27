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General Motors передал Украине внедорожников на 2,5 миллиона долларов
Еще в начале прошлого месяца, украинские власти обратились к General Motors с просьбой о предоставлении мощных внедорожников для украинской армии. В компании решили поддержать украинскую армию и согласовали передать нашим защитникам 50 Chevrolet Tahoe.
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Первые машины уже прибыли в Украину. Данные полноразмерные джипы будут задействованы в эвакуации людей из зоны боевых действий, а также в доставке гуманитарной помощи в труднодоступные районы на передовой. Отметим, что помимо автомобилей, компания GM выделила 250 000 долларов для поддержки людей из регионов, пострадавших в результате российской агрессии.
Отметим, что в Украину поступило 50 новейших автомобилей последнего поколения. Стоимость всех авто не сообщается, но известно, что один автомобиль продается в рознице начиная от 50 000 долларов. Таким образом, компания передала Украине внедорожников примерно на 2,5 млн долларов.
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