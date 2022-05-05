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Оккупанты разбомбили трамвайное депо в Харькове - фото

Теперь город останется без трамвайного сообщения.
 |  Автор: Максим Назарук
Оккупанты разбомбили трамвайное депо в Харькове - фото
В городе не осталось ни одного целого трамвая / скриншот

На востоке Украины российские оккупационные войска продолжают уничтожать украинские города и инфраструктуру. В том числе продолжаются массированные обстрелы Харькова. В результате недавних обстрелов, оккупантам удалось сильно повредить транспортную инфраструктуру города, а именно, попасть по трамвайному депо.

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Как сообщили в пресс-службе городского совета Харькова, сейчас в городе нет ни одного целого трамвая, а также была уничтожена подстанция и депо, которые обеспечивали их работу.

Пострадал в Харькове и метрополитен, который временно не работает. По заявлениям местных властей, для запуска метро потребуется минимум 2 месяца, а больше всего сил и средств уйдет на восстановление Салтовской ветки.

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Несмотря на военное положение, в Харькове продолжают не только восстановительные работы по части инфраструктуры, но и работы направленные на ее улучшение.  В настоящее время проводится демонтаж трамвайной линии на улице Веснина. После войны здесь будут курсировать новые автобусы.

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