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Заводы АвтоВАЗ снова остановились из-за нехватки запчастей
Российские автозаводы продолжают регулярно уходить в простой, а работников практически на постоянной основе отправляют в отпуск из-за нехватки компонентов для сборки автомобилей. Похоже, что в ближайшее время, ситуация особо не измениться.
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Так, уже есть информация о том, что первую половину мая заводы будут находиться в состоянии простоя. Производство будет остановлено с 4 по 6 мая и с 11 по 13 мая. В то же время, пока нет никакой информации о том, заработает ли завод 16 мая, так как дефицит компонентов все еще дает о себе знать.
Несмотря на то, что АвтоВАЗ продолжает имитировать "бурную деятельность", практически весь апрель завод простоял закрытым. С 4 по 24 апреля большинство сотрудников находилось в корпоративном отпуске. За это время на заводе планировали поднакопить электронных компонентов и полноценно возобновить работу, но что-то пошло не по плану.
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