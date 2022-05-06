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Общественный транспорт Киева снова сделают платным

Пока решение окончательно не приняли, но проект уже зарегистрирован в Киевраде.
 |  Автор: Максим Назарук
Общественный транспорт Киева снова сделают платным
Людей на улицах и в транспорте становиться все больше / КП Киевский метрополитен

Еще в первые дни после начала полномасштабной войны России против Украины, Киевская городская администрация сделала бесплатный проезд для всех жителей и гостей столицы. Бесплатно можно было ездить на всем общественном транспорте, который работал.

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Спустя два месяца после появления этого решения, его планируют отменить. Плату за проезд хотят вернуть начиная с 16 мая 2022 года. Проект решения касательно общественного транспорта, касается как метро, так и наземного транспорта.

Отметим, что заместитель директора Киевского метрополитена Наталья Макогон подчеркнула, что соответствующее решение о возвращении платного проезда вернут уже в ближайшие дни. До войны стоимость проезда в общественном транспорте Киева составляла 8 гривен.

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