- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2022
Общественный транспорт Киева снова сделают платным
Еще в первые дни после начала полномасштабной войны России против Украины, Киевская городская администрация сделала бесплатный проезд для всех жителей и гостей столицы. Бесплатно можно было ездить на всем общественном транспорте, который работал.
Читайте также: Какой общественный транспорт работает в Киеве: список
Спустя два месяца после появления этого решения, его планируют отменить. Плату за проезд хотят вернуть начиная с 16 мая 2022 года. Проект решения касательно общественного транспорта, касается как метро, так и наземного транспорта.
Отметим, что заместитель директора Киевского метрополитена Наталья Макогон подчеркнула, что соответствующее решение о возвращении платного проезда вернут уже в ближайшие дни. До войны стоимость проезда в общественном транспорте Киева составляла 8 гривен.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости
Вам также может быть интересно:
- Украинские водители массово переходят на газ
- Правительство выпустит на рынок более 100 тысяч тонн топлива
- В Украине возобновят полноценную работу камер автофиксации - причина