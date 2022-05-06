Общественный транспорт Киева снова сделают платным

Пока решение окончательно не приняли, но проект уже зарегистрирован в Киевраде.

Людей на улицах и в транспорте становиться все больше / КП Киевский метрополитен

Еще в первые дни после начала полномасштабной войны России против Украины, Киевская городская администрация сделала бесплатный проезд для всех жителей и гостей столицы. Бесплатно можно было ездить на всем общественном транспорте, который работал.

Читайте также: Какой общественный транспорт работает в Киеве: список

Спустя два месяца после появления этого решения, его планируют отменить. Плату за проезд хотят вернуть начиная с 16 мая 2022 года. Проект решения касательно общественного транспорта, касается как метро, так и наземного транспорта.

Отметим, что заместитель директора Киевского метрополитена Наталья Макогон подчеркнула, что соответствующее решение о возвращении платного проезда вернут уже в ближайшие дни. До войны стоимость проезда в общественном транспорте Киева составляла 8 гривен.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: