В РФ планируют возобновить производство авто времен СССР

Сейчас есть очень большая вероятность, что в России могут попытаться возродить бренд Москвич.

"Москвичи" еще во времена Союза не отличались особой надежностью / Wikipedia

Недавно завод компании Renault в Москве был национализирован и теперь российские чиновники активно размышляют о том, что же им делать с данным активом. На днях мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже в ближайшее время на заводе планируют возобновить производство автомобилей "Москвич".

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В мэрии заявили, что иностранный собственник закрыл завод, и чтобы персонал не сидел без работы, было принято решение о возобновлении выпуска автомобилей под брендом "Москвич" времен СССР.

На данный момент известно только то, что главным технологическим партнером предприятия станет КамАЗ, который известен как производитель грузовых авто. Отметим, что завод Renault в Москве перестал работать еще 28 февраля, а относительно недавно Renault Group передала все свои активы, включая АвтоВАЗ государству всего за 1 рубль.

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