Почта

Чехия готовится передать Украине 20 танков - подробности

Западные партнеры, продолжают передавать Украине самую разную военную технику.
 |  Автор: Максим Назарук
Чехия готовится передать Украине 20 танков - подробности
Пока речь идет о передачи 20 танков Т-72 / Wikipedia

Недавно Чехия смогла договориться с Германией о новой схеме, по которой Украина сможет получить около 20 танков Т-72. О готовности передать боевые машины украинской армии публично заявила Яна Чернохова - глава Минобороны Чехии. 

Читайте также: В Германии готовы передать Украине 88 танков Leopard - подробности

При этом Чехи хотят передать Украине танки советского производства взамен на немецкие танки Leopard 2. Несмотря на кажущуюся сложность задачи, решение нашлось буквально за 4 дня.

Согласно информации чешских СМИ, правительства Германии и Чехии уже готовят контракт о передаче 20 танков Leopard 2А4 и 40 танков Leopard 2А7, которые должны заменить Т-72 в составе Чешской армии.

Первые 20 танков Leopard 2А4 Чехии передадут бесплатно, за помощь украинской армии, а вот поставку еще 40 танков Leopard 2А7 страна уже будет оплачивать по отдельному контракту.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно:

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри auto.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK