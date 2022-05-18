Чехия готовится передать Украине 20 танков - подробности

Западные партнеры, продолжают передавать Украине самую разную военную технику.

Пока речь идет о передачи 20 танков Т-72 / Wikipedia

Недавно Чехия смогла договориться с Германией о новой схеме, по которой Украина сможет получить около 20 танков Т-72. О готовности передать боевые машины украинской армии публично заявила Яна Чернохова - глава Минобороны Чехии.

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При этом Чехи хотят передать Украине танки советского производства взамен на немецкие танки Leopard 2. Несмотря на кажущуюся сложность задачи, решение нашлось буквально за 4 дня.

Согласно информации чешских СМИ, правительства Германии и Чехии уже готовят контракт о передаче 20 танков Leopard 2А4 и 40 танков Leopard 2А7, которые должны заменить Т-72 в составе Чешской армии.

Первые 20 танков Leopard 2А4 Чехии передадут бесплатно, за помощь украинской армии, а вот поставку еще 40 танков Leopard 2А7 страна уже будет оплачивать по отдельному контракту.

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