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Чехия готовится передать Украине 20 танков - подробности
Недавно Чехия смогла договориться с Германией о новой схеме, по которой Украина сможет получить около 20 танков Т-72. О готовности передать боевые машины украинской армии публично заявила Яна Чернохова - глава Минобороны Чехии.
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При этом Чехи хотят передать Украине танки советского производства взамен на немецкие танки Leopard 2. Несмотря на кажущуюся сложность задачи, решение нашлось буквально за 4 дня.
Согласно информации чешских СМИ, правительства Германии и Чехии уже готовят контракт о передаче 20 танков Leopard 2А4 и 40 танков Leopard 2А7, которые должны заменить Т-72 в составе Чешской армии.
Первые 20 танков Leopard 2А4 Чехии передадут бесплатно, за помощь украинской армии, а вот поставку еще 40 танков Leopard 2А7 страна уже будет оплачивать по отдельному контракту.
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