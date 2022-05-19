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Когда бензин по 60 грн/литр - иностранец "заправил" машину гашишем
Несмотря на войну, временами, на украинских дорогах случаются достаточно забавные и неординарные истории. Так, на днях украинские пограничники обнаружили автомобиль доверху забитый запрещенными веществами.
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Чтобы провезти гашиш через границу незамеченным, иностранец не придумал ничего лучше, чем спрятать 29 полиэтиленовых пакетиков с наркотиками в бензобаке автомобиля. Несмотря на смекалку и изобретательность, иностранцу не удалось обмануть украинских пограничников.
Так, на границе у нарушителя изъяли запрещенных веществ общим весом 21 килограмм. О данном факте пограничники проинформировали СБУ, обнаруженное вещество было изъято.
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