Когда бензин по 60 грн/литр - иностранец "заправил" машину гашишем

Некоторые водители решили попробовать весьма необычные виды топлива для своих автомобилей.

Несмотря на войну, временами, на украинских дорогах случаются достаточно забавные и неординарные истории. Так, на днях украинские пограничники обнаружили автомобиль доверху забитый запрещенными веществами.

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Чтобы провезти гашиш через границу незамеченным, иностранец не придумал ничего лучше, чем спрятать 29 полиэтиленовых пакетиков с наркотиками в бензобаке автомобиля. Несмотря на смекалку и изобретательность, иностранцу не удалось обмануть украинских пограничников.

Так, на границе у нарушителя изъяли запрещенных веществ общим весом 21 килограмм. О данном факте пограничники проинформировали СБУ, обнаруженное вещество было изъято.

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