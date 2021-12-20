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Пьяный водитель, авто в розыске и баночка наркоты: видео инцидента
Некоторые водители на праздник Святого Николая решили устроить себе незабываемые приключения. Так, настоящий джекпот сорвал водитель старенького Ford в Киеве на проспекте Свободы.
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Началось все, как всегда, банально. Водитель нарушил ПДД и не захотел останавливаться по требованию полиции. После непродолжительной погони, водителя удалось заблокировать.
После этого история становится еще интереснее, ведь у нарушителя ПДД обнаружили целую баночку наркотиков, а сам водитель был в состоянии опьянения и в розыске, как и его автомобиль.
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Красивым финальным аккордом всей этой истории стала взятка в виде 100$, которую мужчина попытался дать копам, а когда не вышло - попробовал биться с копами, а потом от них убегать.
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