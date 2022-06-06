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Российские машины теперь не будут пускать в Европу - подробности

Новые автомобили, которые собирают в РФ, попросту не соответствуют европейским требованиям безопасности.
 |  Автор: Максим Назарук
Российские машины теперь не будут пускать в Европу - подробности
В РФ снова возвращаются условия времен СССР / EPA/UPG

Несмотря на санкции, Россия продолжает собирать новые автомобили, но уже без импортных комплектующих. Получается у россиян объективно так себе, ведь в новых автомобилях ВАЗ нет необходимых систем экологичности и безопасности.

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Ради того, чтобы РФ могла наладить выпуск своих авто, в Совете Евразийской экономической комиссии решили подкорректировать технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств". В поправках к документу сказано, что РФ и другие страны ЕАЭС теперь могут самостоятельно выставлять требования для своих авто.

Согласно правкам в документе от 25 апреля, теперь при постановке на учет машин собранных на территории РФ и стран партнеров будет делаться отметка "изготовлен в особом порядке".

"Вишенкой на торте" стал тот факт, что на этих авто россияне смогут ездить только по рф и "дружественным странам", ведь в Европу автомобили без набора современных систем безопасности теперь не пустят.

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