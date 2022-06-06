В Польше начали расти цены на бензин вслед за Украиной

Так, цена на бензин установила исторический максимум за последние 20 лет.

Сегодня в Польше 1 литр бензина А-95 стоит почти около 7,62 злотых за литр (1,66 евро), что является абсолютным рекордом начиная с 2000 года. Так, в городе Бельско-Бяла несколько водителей устроили своеобразный протест.

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Они сделали вид, что их авто сломались и не пускали другие авто на заправочную станцию ​​государственной топливной компании PKN Orlen. Автомобили не могли заехать на АЗС около часа, после чего собственник заправки вызвал полицию и протестующие разъехались.

Отметим, что еще на прошлой неделе президент Анджей Дуда подписал документ, который вносит поправку в закон об НДС. Она продолжает действие "антиинфляционного щита", что в свою очередь продолжает действие пониженных ставок акцизного налога на некоторые виды топлива.

В то же время, эксперты топливного рынка Польши отмечают, что цены на 95-й бензин вскоре приблизятся к 8 злотым за литр (примерно 1,7 евро).

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