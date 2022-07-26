Ситуация с топливом улучшается - на АЗС появилась довоенная услуга

Некоторые сети АЗС после преодоления дефицита топлива, начали возвращаться к довоенному уровню сервиса

Несмотря на то, что ситуация с нехваткой топлива все еще решена не полностью, некоторые сети АЗС решили возобновлять бонусные программы, чтобы привлечь к себе клиентов. На данный момент известно, как минимум, о двух крупных сетях АЗС, которые возобновили бонусные программы - UPG и БРСМ.

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В сети UPG бонусные балы будут насчитывать за покупку топлива и товаров на заправках сети с 26 июля. Ранее накопленные балы также будут активны. Бонусы будут насчитываться моментально и их можно будет потратить на что угодно, от топлива, до товаров магазина и кафе. Чтобы присоединится к бонусной программе, необходимо просто установить приложение UPGgood на смартфон.

Также о возобновлении бонусной системы завили в сети БРСМ. Тут система лояльности заработала со вчерашнего дня, 25 июля. За литр топлива тут начисляются баллы от 2 до 10 баллов. Накопительная система поможет получить скидку до 2 грн на литре уже в следующем месяце.

Напомним, что в Минэкономики считают, что курс доллара никак не скажется на ценах на топливо в Украине.