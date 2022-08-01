Самые экономичные гибриды в Украине - фото, цены, характеристики

Какой расход топлива у гибридного автомобиля - обзор популярных моделей.

В нынешних условиях дефицита и удорожания топлива, автовладельцы стремятся найти и купить самый экономичный автомобиль. Взгляд большинства автолюбителей сразу падает на электрокары, но тут не все так просто. Все дело в том, что электрокары на б/у рынке в Украине резко подскочили в цене и несмотря на это, их выбор довольно ограничен.

Читайте также: Гибриды против электрокаров: финалисты конкурса "Автомобиль года 2022"

В такой ситуации, многие автомобилисты задумались о покупке более экономичного гибридного автомобиля. Сегодня Bigmir)Авто расскажет о десятке лучших гибридных авто в Украине, которые доступны к покупке на б/у рынке, а также раскажет об их особенностях. Всего в наш список вошли 10 автомобилей с гибридной силовой установкой, которые доступны к покупке в Украине прямо сейчас.

Chevrolet Malibu

Wikipedia

Данный автомобиль является достаточно достойным представителем седанов среднего класса. Под капотом прячется гибридная силовая установка из ДВС на 1,8-литра и двух электромоторов. Суммарная отдача составляет 182 лошадиные силы Расход не самый маленький по меркам гибридов, но на фоне бензиновых и дизельных "братьев" автомобиль покажется очень экономным. Смешанный цикл — 6,9 л/100 км/городской режим — 8,6 л/100 км/трасса — 5,8 л/100 км. Цена в зависимости от состояния и комплектации может вырастать почти в два раза с 295 до 515 тысяч гривен.

Toyota Avalon

Wikipedia

Toyota Avalon превосходит предыдущего участника рейтинга по комфорту и мощности примерно на голову, но это не мешает этому гибриду потреблять меньше топлива, чем "американец". Силовая установка состоит из электромотора и 2,5 литрового бензинового двигателя, которые в сумме выдают 200 л.с. Эксперты отмечают, что внутреннее убранство этих авто находится вполне на уровне премиумных машин. Ценники на эти авто колеблются от 240 300 грн до 887 500 грн в зависимости от года и комплектации. Расход топлива составляет: смешанный цикл — 6,7 л/100 км/городской режим — 8,8 л/100 км/трасса — 5,4 л/100 км.

Kia Niro

Wikipedia

Данный автомобиль, в свое время поставил рекорд экономичности, но этом было еще в 2016 году, поэтому в нашем рейтинге у "корейца" не первое место. Автомобиль имеет силовую установку на 1,6 литра, которая суммарно выдает около 141 л.с. Расход топлива составляет в: смешанном цикле — 6,6 л/100 км/городском режиме — 8,6 л/100 км/трасса — 5,4 л/100 км. Так как автомобиль можно считать относительно новым, ценник на него также не маленький от 499 600 грн до 805 400 грн.

Toyota Prius C

Wikipedia

"Приус" уже успел стать легендой, с момента выпуска Toyota своего гибридного "первенца". Теперь же ни один рейтинг гибридных авто не проходит без упоминания этого автомобиля. Если говорить о б/у Toyota Prius C, то эти автомобили являются не только достаточно экономичными, но и очень надежными согласно отзывам покупателей. Ценник на авто в Украине колеблется от 238 800 грн до 478 500 грн. Расход топлива: смешанный цикл — 6,6 л/100 км/городской режим — 7,6 л/100 км/трасса — 5,9 л/100 км.

Toyota Camry

Wikipedia

Японский бизнес-класс со скромными "аппетитами" имеет под капотом 2,5-литровый двигатель с несколькими электромоторами системы Dynamic Force Engine. Отдача силовой установки составляет 211 л.с., а вот показатели расхода и вовсе способны очень приятно удивить: смешанный цикл — 6,0 л/100 км/городской режим — 7,2 л/100 км/трасса — 5,3 л/100 км. Ценник стартует с 275 тысяч гривен и доходит до 1 500 000 гривен.

Honda Accord

Wikipedia

Открывает пятерку лидеров еще один "японец", но на этот раз от марки Honda. Гибридная версия с 2,0-литровым мотором выдает почти 200 л.с. Как и все "японцы" этот автомобиль может похвастаться очень маленьким расходом: смешанный цикл — 6,0 л/100 км/городской режим — 7,1 л/100 км/трасса — 5,4 л/100 км. Цены начинаются от 240 000 гривен и доходят до 1 150 000 гривен.

Toyota Prius Prime

Wikipedia

Данный автомобиль представляет собой плагин вариант обычной Toyota Prius. Данный автомобиль имеет более мощные аккумуляторы, которые способны обеспечить ему до 40 километров автономного запаса хода чисто на электричестве. Суммарная отдача бензинового двигателя и электромотора составляет 170 л.с. Расход топлива составляет: смешанный цикл — 5,6 л/100 км/городской режим — 7,4 л/100 км/трасса — 4,6 л/100 км. Стартовая цена автомобиля немного выше его "обычного" гибридного коллеги от 819 000 гривен до 1 100 000 гривен.

Hyundai Ioniq

Wikipedia

Тройку лидеров открывает Hyundai Ioniq (не путать с электрокарами Ioniq 5 и 6, которые недавно появились на рынке). Данный автомобиль попал на третье место из-за почти идеального соотношения цены и получаемой экономии топлива: смешанный цикл — 5,4 л/100 км/городской режим — 6,7 л/100 км/трасса — 4,7 л/100 км. Цена стартует от 540 000 гривен и доходит до 905 000 гривен.

Toyota Prius

Wikipedia

На втором месте оказался легендарный японский гибрид. Если говорить о классическом гибриде, то его показатели экономии топлива на следующем уровне: смешанный цикл — 5,4 л/100 км/городской режим — 6,6 л/100 км/трасса — 4,8 л/100 км. Учитывая, что классический "Приус" достаточно старая модель, цены на нее стартуют от 221 000 гривен и доходят до 1 150 000 гривен.

Honda Insight

Wikipedia

Первое место в нашем списке самых экономичных гибридных автомобилей заняла Honda несмотря на всеобщую популярность "Приусов". Силовая установка модели представлена 1,5-литровым бензиновым двигателем вместе с электромотором, которые выдают 153 л.с. Расход: смешанный цикл — 5,2 л/100 км/городской режим — 6,4 л/100 км/трасса — 4,6 л/100 км. Ценник на самый экономичный гибрид начинаются с 250 000 гривен и доходят до 900 000 гривен.

Напомним, что недавно мы рассказывали, какие электромобили можно купить в Украине до 10 000 долларов.