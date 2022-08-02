В Украине появился неожиданный лидер на рынке новых авто

Отмена льготной растаможки, привела к растущему спросу на новые автомобили в Украине.

Китайские автомобили в последнее время сильно выросли в плане качества / Chery

Буквально через месяц после отмены льготной растаможки популярность новых авто среди украинцев выросла на 26%. Так, за июль 2022 года в Украине продали 3648 новых автомобилей, сообщили в Укравтопроме.

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В то же время, улучшение можно проследить только по сравнению с июнем 2022 года, если сравнивать показатели с июлем 2021 года, то динамика регистрации новых автомобилей — отрицательная (-61%).

Наиболее популярными остаются новые авто от компании Toyota, которых украинцы купили в количестве 596 штук. На втором месте Volkswagen с показателем в 316 проданных авто. На третьем месте неожиданно для многих оказалась марка Chery с 300 новых регистраций.

При этом китайская марка не только вошла в тройку, но их авто стало бестселлером месяца. Так, на Chery Tiggo 4 при покупке остановили свой выбор 239 покупателей.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, какие самые экономичные гибриды можно купить в Украине.