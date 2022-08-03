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Останавливается ли транспорт в Киеве на время воздушной тревоги: видео

Решение КГГА о необходимости остановки транспорта на время воздушной тревоги, выполняет даже не весь муниципальный транспорт, не говоря уже о частном.
 |  Автор: Максим Назарук
Останавливается ли транспорт в Киеве на время воздушной тревоги: видео
Более менее правил КГГА придерживаются разве что троллейбусы / скриншот

Вчера, 2 августа был первый день действия новых правил для общественного транспорта в Киеве. Согласно решению Совета обороны Киева, теперь весь наземный транспорт на время воздушной тревоги должен останавливаться и ждать. Вчера мы уже рассказывали, как именно должна проходить процедура высадки и повторной посадки пассажиров в салон.

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При этом, вчера в Киеве прозвучала первая воздушная тревога, во время которой транспорт должен был бы остановиться, но в реальности люди рассказали о следующей картине:

  • маршрутчики вовсе не выполняют требования КГГА и продолжают ездить;
  • среди муниципальных автобусов только половина останавливается во время воздушной тревоги;
  • троллейбусы в основном стоят, но люди при этом сидят в салоне...

Это очень напоминает ситуацию, когда людей выгоняют из магазинов на огромную открытую парковку рядом с ним и они просто стоят и ждут возле входа. Естественно, что при таком выполнении предписаний Совета обороны Киева, ни о какой безопасности не может быть и речи...

Напомним, что ранее в КГГА рассказали о том, как именно будет проходить процесс остановки наземного транспорта в столице во время воздушных тревог.

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