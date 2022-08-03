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В Украине продолжают выпускать автомобили несмотря на войну

Несмотря на военное положение, в Украине еще есть функционирующие заводы по выпуску автомобилей.
 |  Автор: Максим Назарук
В Украине продолжают выпускать автомобили несмотря на войну
За прошлый месяц, с конвейера сошло почти 200 авто / скриншот

Несмотря на военные действия, один из немногих заводов по сборке автомобилей в Украине продолжает свою работу и выпуск автомобилей. Речь идет о заводе "Еврокар" на Закарпатье, который выпускает легковые автомобили Skoda.

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Ранее сообщалось, что завод восстановит свою деятельность по сборке легковых авто в июне. Теперь же, по завершению июля в сети появилась информации о количестве собранных автомобилей за месяц. Всего в июле было собрано 192 авто марки Skoda. 

Данный результат не намного меньше, чем показатели за июля 2021 года (всего на 11%). Если же сравнивать показатели с июнем текущего года, то количество выпускаемых авто на заводе "Еврокар" увеличилось почти на треть.

Напомним, что ранее мы рассказывали, что компания "Еврокар" в Украине возобновила свою работу.

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