Подержанные Toyota Land Cruiser 300 в два раза дороже новых - причина

В автомобильном мире есть действительно легендарные модели и Toyota Land Cruiser 300 это одна из них.

Подобная ситуация с ценами наблюдается на всех рынках, где продается это авто / Wikipedia

Несмотря на то, что первые Toyota Land Cruiser 300 уже несколько лет, как ездят по дорогам, спрос на покупку этого авто все еще запредельно высокий. Так, популярность машины была настолько велика, что в компании Toyota даже пришлось приостановить предзаказ на эти авто.

Читайте также: Toyota LC 300 за 3 миллиона превратили в пикап и кабриолет - фото

Подобная популярность этой машины вынуждает предпринимателей завышать цену на этот автомобиль при перепродаже. Как сообщает агентство Nikkei Asia, из-за слишком большого спроса стоимость подержанных авто может в 1,5 раза превышать стоимость авто с завода.

В Японии Toyota Land Cruiser 300 которая имеет небольшой пробег, продается примерно на ($129 000), при этом такой же автомобиль с завода обойдется покупателю в два раза дешевле. Вот тут и начинается самое интересное, так как купить новый автомобиль с завода не так уж просто.

На некоторые модели очередь составляет около 4 лет, поэтому компания была вынуждена пойти на то, чтобы приостановить заказ на некоторые версии авто. Именно из-за большого ожидания, многие покупатели готовы переплатить, чтобы не ждать свой автомобиль несколько лет.

Напомним, что покупателям электрического Hummer EV приходится еще хуже, ведь с нынешними темпами производства ждать машину придется примерно 17 лет.