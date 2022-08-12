Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Газ продолжает дешеветь - почти вдвое дешевле бензина

Начиная с 24 февраля соотношение цены на газ и бензин уже менялось несколько раз.
 |  Автор: Максим Назарук
Газ продолжает дешеветь - почти вдвое дешевле бензина
Соотношение цен на топливо возвращается к довоенным реалиям / depositphotos

Сразу после начала войны цены на газ практически догнали цены на бензин и дизель. Так случилось из-за отсутствия госрегулирования. В то же время, спустя первые месяцы войны правительство также отменило госрегулирование цен на бензин из-за чего, разница в цене между бензином и газом начала резко увеличиваться.

Читайте также: Топливо будет по 65 грн за литр - эксперт озвучил печальный прогноз

Согласно последним данным экспертов из консалтинговой группы "А-95", средняя цена на сжиженный газ в Украине за последнюю неделю упала еще на 1,3 грн за литр и остановилась на отметке в 26,99 грн/л.

Самый дешевый автогаз сейчас можно найти на специальных газовых заправках "Авантаж", где цена за литр составляет 24,55 грн/литр. Самый дорогой автогаз можно найти на АЗС сети BVS, где за литр просят 28,29 грн/литр. Более подробную таблицу с изменением цен можно посмотреть ниже:

enkorr
enkorr

Напомним, что мы рассказывали, какой вид топлива оказался самым популярным в Украине.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Авто bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK