Суд признал цены на парковку в Киеве незаконными - что ждет водителей

Ранее в Киеве можно было припарковаться в трех ценовых зонах от 5 до 35 гривен за час.

Вероятнее всего, парковка пока будет оставаться бесплатной в столице в течение какого-то времени. / Киев Парковочный

В шестом аппеляционном административном суде Киева решили оставить без изменений решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) про признание противоправным и недействительным решение КГГА №1459 от 25 июня 2021 года про тарифы платных парковок КП "Киевтранспарксервис".

О продробностях соответствующего решения сообщили в пресс-службе ОАСК.

Читайте также: Полицейский не может быть свидетелем правонарушения - решение суда

Один из жителей Киева обратился в суд в августе 2021 года, чтобы оспорить стоимость парковки в центре столицы. В процессе расмотрения дела, в суде пришли к выводу что цены на парковку были сформированы с нарушением Налогового кодекса Украины и Порядка формирования тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки ТС.

Учитывая все вышесказанное, суд пришел к выводу об обоснованости исковых требований и причин для их удовлетворения. В своем решение от 22 февраля 2022 года суд признал противоправным и недействительным распоряжение КГГА №1459. После рассмотрения аппеляционной жалобы в Шестом аппеляционном суде оставили решение ОАСК без изменений. Решение вступило в силу с 1 августа 2022 года, после чего в КГГА заявили, что временно отменяют оплату за парковку на муниципальных стоянках.

Напомним, что в Киеве парковку во всех районах города временно сделали бесплатной.