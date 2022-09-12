Кабриолеты и спорткары: любимые авто короля Карла III

За свою жизнь монарх успел сменить не так уж и много машин.

В последнее время, все без исключения обговаривают одно из грандиознейших событий в мировой истории — восхождение на престол нового короля Великобритании Карла ІІІ. За свою жизнь король поменял немало автомобилей, но несмотря на это, можно четко проследить любовь нынешнего монарха к спортивным авто марки Aston Martin.

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В то же время, король идет в ногу со временем и для повседневной езды использует Jaguar I-Pace. Сегодня мы расскажем о самых ярких и интересных автомобилях короля Карла III, сообщает Фокус.

MGC GT

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Этот автомобиль стал первым в жизни 19-летнего принца Чарльза. На момент 1968 года это авто считалось относительно недорогим. Машина имела 3-литровый двигатель на 145 л.с. Максимальная скорость авто составляла 190 км/час. Теперь автомобиль постоянно выставляется в Сандрингемском дворце и принимает участие в разных автошоу.

Aston Martin DB6 Volante

GQ

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В 1970 году мама Єлизавета II подарила 21-летнему сыну кабриолет Aston Martin DB6 Volante. Автомобиль уже имел мощный 4-литровый двигатель на 282 л.с. и чтобы молодой водитель справился с управлением, ему нашли учителя — трехразового чемпиона "Формулы-1" Грема Гилла. Автомобиль до сих пор находится в личной коллекции короля и недавно машину полностью отреставрировали и перевели на биотопливо.

Aston Martin V8 Vantage

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Это автомобиль, на котором принц ездил с 1987 по 1995 года был подарком эмира Бахрейна. 400-сильный кабриолет был одним из самых мощных автомобилей своего времени. Его максимальная скорость составляла 280 км/час. При этом позже компания Aston Martin даже создала спецверсию V8 Vantage Prince of Wales.

Aston Martin Virage Volante

telegraph.co.uk

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Следующим авто принца в период с 1994 по 2007 год также стал Aston Martin, который тот получил от компании в лизинг. Ради принца Virage Volante дооснастили специальным более мощным двигателем 6,3-литровым V8 на 462 л. с. В 2019 году автомобиль продали на аукционе за 309 000 долларов.

Jaguar XJ

Wikipedia

Всего в жизни принца Чарльза было несколько Jaguar XJ разных годов выпуска. Самыми новыми являются два автомобиля 2012 года выпуска с удлиненной базой и 5,0-литровым V8.

Jaguar I-Pace

The Times

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Так как Карл ІІІ является явным борцом за чистоту окружающей среды и поклонником возобновляемых источников энергии, поэтому его нынешним автомобилем стал электрический кроссовер Jaguar i-Pace. Как правило, принц Чарльз, а теперь король Карл III использует этот автомобиль для поездок в центр Лондона.

Rolls-Royce Phantom VI

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Первым автомобилем Чарльза в статусе короля Карл III стал Rolls-Royce Phantom VI 1977. В свое время этот лимузин построили еще для Элизаветы, а сам лимузин приурочили к 25-летию ее правления. Долгое время этот автомобиль оставался парадным авто королевской семьи. Также известно, что в последнее время короля видели в Rolls-Royce Phantom V с необычным кузовом "ландо" (сдвижная крыша над задними сидениями).

Напомним, что ранее мы писали о том, на каких автомобилях ездил принц Филипп.