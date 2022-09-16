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Украинцы не спешат пересаживаться на электрокары - причина
Основная причина, по которой украинцы отказываются от электрокаров достаточно банальна.
Спрос на электромобили в Украине немного подрос весной 2022 года, когда из-за ударов по украинской топливной инфраструктуре вся страна несколько месяцев находилась в состоянии глубокого дефицита топлива. В то же время, электрокары все еще занимают сравнительно небольшую часть от общей доли рынка украинских авто.
Как показывает опрос портала YOUkraina, основная причина отказа от электрокаров довольно банальна.
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- Около 71% украинцев отдают предпочтение бензиновым и дизельным авто из-за слишком высокой цены даже на подержанные "электрички".
- Еще 26% опрошенных считают, что в Украине пока нет достаточно развитой инфраструктуры для зарядки и обслуживания электрокара.
- Для 22% опрошенных электрокары не могут удовлетворить их текущие требования.
- 18% респондентов уверены, что электрокары проблемны в эксплуатации в условиях украинского климата.
- 17% опрошенных считает, что с обслуживанием электрокара в Украине могут быть проблемы.
- 12% опрошенных украинцев не хотят покупать электрокар, так как уже привыкли к бензиновым и дизельным авто.
Напомним, что на днях компания BMW представила уникальный электробагги.
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