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Украинцы не спешат пересаживаться на электрокары - причина

Основная причина, по которой украинцы отказываются от электрокаров достаточно банальна.
 |  Автор: Максим Назарук
Украинцы не спешат пересаживаться на электрокары - причина
Электрокары все еще вызывают у водителей опасения / EPA/UPG

Спрос на электромобили в Украине немного подрос весной 2022 года, когда из-за ударов по украинской топливной инфраструктуре вся страна несколько месяцев находилась в состоянии глубокого дефицита топлива. В то же время, электрокары все еще занимают сравнительно небольшую часть от общей доли рынка украинских авто.

Как показывает опрос портала YOUkraina, основная причина отказа от электрокаров довольно банальна.

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  • Около 71% украинцев отдают предпочтение бензиновым и дизельным авто из-за слишком высокой цены даже на подержанные "электрички".
  • Еще 26% опрошенных считают, что в Украине пока нет достаточно развитой инфраструктуры для зарядки и обслуживания электрокара.
  • Для 22% опрошенных электрокары не могут удовлетворить их текущие требования.
  • 18% респондентов уверены, что электрокары проблемны в эксплуатации в условиях украинского климата.
  • 17% опрошенных считает, что с обслуживанием электрокара в Украине могут быть проблемы.
  • 12% опрошенных украинцев не хотят покупать электрокар, так как уже привыкли к бензиновым и дизельным авто.

Напомним, что на днях компания BMW представила уникальный электробагги.

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