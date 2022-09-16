Украинцы не спешат пересаживаться на электрокары - причина

Основная причина, по которой украинцы отказываются от электрокаров достаточно банальна.

Электрокары все еще вызывают у водителей опасения / EPA/UPG

Спрос на электромобили в Украине немного подрос весной 2022 года, когда из-за ударов по украинской топливной инфраструктуре вся страна несколько месяцев находилась в состоянии глубокого дефицита топлива. В то же время, электрокары все еще занимают сравнительно небольшую часть от общей доли рынка украинских авто.

Как показывает опрос портала YOUkraina, основная причина отказа от электрокаров довольно банальна.

Читайте также: Флагманский электрокар BMW i7 будет доступен в Украине по цене Tesla

Около 71% украинцев отдают предпочтение бензиновым и дизельным авто из-за слишком высокой цены даже на подержанные "электрички".

украинцев отдают предпочтение бензиновым и дизельным авто из-за слишком высокой цены даже на подержанные "электрички". Еще 26% опрошенных считают, что в Украине пока нет достаточно развитой инфраструктуры для зарядки и обслуживания электрокара.

опрошенных считают, что в Украине пока нет достаточно развитой инфраструктуры для зарядки и обслуживания электрокара. Для 22% опрошенных электрокары не могут удовлетворить их текущие требования.

опрошенных электрокары не могут удовлетворить их текущие требования. 18% респондентов уверены, что электрокары проблемны в эксплуатации в условиях украинского климата.

респондентов уверены, что электрокары проблемны в эксплуатации в условиях украинского климата. 17% опрошенных считает, что с обслуживанием электрокара в Украине могут быть проблемы.

опрошенных считает, что с обслуживанием электрокара в Украине могут быть проблемы. 12% опрошенных украинцев не хотят покупать электрокар, так как уже привыкли к бензиновым и дизельным авто.

Напомним, что на днях компания BMW представила уникальный электробагги.