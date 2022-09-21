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До 2000 долларов в месяц: самые высокооплачиваемы должности "за рулем"

Чем выше требования к работнику - тем выше его зарплата.
 |  Автор: Максим Назарук
До 2000 долларов в месяц: самые высокооплачиваемы должности "за рулем"
Главный минус работы таксистом - почти ненормированный график / depositphotos

В условиях военного времени, многие люди столкнулись с потерей работы и необходимости искать новую. Если в самом начале военных действий было достаточно большое предложение и не было людей, то сейчас ситуация изменилась. Множество украинцев вернулись из эвакуации и зарубежья и теперь ищет возможность заново обустраивать свою жизнь в условиях войны.

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Сегодня мы поговорим о самых высокооплачиваемых профессиях, на которые можно претендовать в автомобильной сфере в Украине в период военного времени, сообщает Авто 24. Итак, список самых высокооплачиваемых профессий в Украине в период военного времени выглядит так:

  • Автомойщик от 10 до 20 тысяч гривен в месяц;
  • Шиномонтажник от 10 до 60 тысяч гривен в месяц;
  • Водитель такси от 15 до 25 тысяч гривен в месяц
  • Мастер на СТО от 15 до 35 тысяч гривен в месяц;
  • Водитель фуры от 25 до 75 тысяч гривен в месяц.

Напомним, что в Украине Верховная Рада согласовала поднятие акциза на топливо, поэтому в ближайшее время стоит ожидать роста цен.

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