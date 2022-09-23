Борьба за паркоместо возле ТРЦ получила неожиданный поворот - видео

Попытка "покачать права" может обернуться серьезным скандалом для самого водителя.

В последнее время в Киеве растет количество автомобилей, а соответственно, на улицы столицы возвращаются старые проблемы - борьба за парковочные места и конфликты на дорогах. Об одном из таких конфликтов на парковке столичного ТРЦ рассказали в паблике dtp.kiev.ua.

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По словам потерпевшей девушки, она увидела свободное паркоместо и стояла ждала своего мужа, который должен был подъехать и запарковаться тут. В этот момент подъехал водитель на Infiniti, который попытался заехать на это же паркоместо и чуть не задавил автора видео. На опубликованных кадрах (18+) можно увидеть долгое выяснение отношений между девушкой автором видео, ее мужем и водителем Infiniti.

После нескольких минут ругательств, ничего не поменялось и инициатор конфликта просто уехал, а вот девушка вызвала на место полицию и написала заявление на водителя Infiniti, который на нее наехал. После того как полиция пробила нарушителя по базам, оказалось, что это уже не первый подобный инцидент у этого человека, а вообще выяснилось, что он ездит без прав, у него есть оружие и он уже привлекался к ответственности из-за проблем с наркотиками.

Напомним, что под Киевом завершение маневра закончилось серьезной аварией.