Топливо на оккупированных территориях продают по 200 грн/литр

К сожалению, не вся территория Украины освобождена, поэтому на ряде оккупированных территорий людям все еще живется очень тяжело.

Часть территорий Боровской общины на Харьковщине все еще находится в оккупации и тут люди выживают буквально на гране. Как сообщили в Боровском сельском совете, местное население находится на гране гуманитарной катастрофы. Сейчас в регионе нет электрики, мобильной связи и Интернета.

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Воду подают четко в определенные часы и все. Газоснабжение есть только в отдельных районах. Как и на большинстве оккупированных территорий, тут наблюдается дефицит товаров первой необходимости и лекарств, а все магазины работают исключительно до обеда. Не лучше ситуация и с топливом.

Найти его на оккупированной территории в принципе - большое счастье, а даже если топливо удастся найти, то его стоимость будет в районе 170-200 грн/литр. Выезд с оккупированной территории также усложняет тот факт, что речка Оскол сейчас простреливается, а на территории общины работают российские ДРГ.

Напомним, что недавно мы рассказывали, сколько будет стоить топливо в Украине после возвращения акциза.