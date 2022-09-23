Блогеры разбили авто ради проверки новой функции iPhone 14

Новый телефон от Apple с очередным обновлением получил достаточно интересную функцию, связанную с автомобилями.

На презентации iPhone 14 осенью 2022 года компания Apple анонсировала новую интересную функцию, которая должна помочь владельцам телефонов при ДТП. Блогеры с YouTube-канала TechRax решили провести эксперимент и проверить, действительно ли работает новая функция в реальных условиях. Для проверки блогеры взяли старое авто и при помощи некоего подобия дистанционного управления пару раз протаранили кузов другой машины.

Читайте также: Машина от Apple может появиться в ближайшем будущем: что известно

Перед началом ролика блогеры подчеркнули, что снимали видео в управляемой и безопасной среде. Как именно блогеры приводили в движение старое авто с телефоном осталось за кадром, но на опубликованном видео заметно, что пустая машина несколько раз идет на таран старых кузовов от других машин. При этом скорость срабатывания вызова экстренных служб на телефоне срабатывала с разной задержкой.

При первой аварии система опознала ДТП с небольшой задержкой. А вот во второй и в третий раз система сработала моментально, поэтому блогерам пришлось действовать максимально быстро, чтобы успеть отменить автоматический вызов экстренной службы. Отметим, что обнаружение аварии происходит при помощи ряда сенсоров встроенных в телефон и специальных алгоритмов. Если владелец за 10 секунд не нажмет кнопку отмены, то телефон автоматически позвонит в экстренны службы передав координаты и предзаписанное сообщение.

Напомним, что согласно недавним исследованиям владельцы iPhone оказались одними из худших водителей. .