В Украине растет спрос на "китайцев" - названы самые популярные модели

Большинство популярных среди украинцев модели - кроссоверы.

Больше всего, украинцев интересуют кроссоверы из Китая / Haval

С началом войны в Украине, были полностью перекрыты некоторые каналы для поставки машин. Так, из-за блокировки морских портов, в Украину стало невозможно привезти авто из США и Корея. Найти обходные пути конечно можно, но тогда теряется вся суть пригона авто из-за рубежа, ведь цена доставки резко возрастает, сообщает Укравтопром.

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Освободившееся место в Украине заняли легковушки импортированные из Китая в 2022 году. За первое полугодие, в Украине было зарегистрировано почти 3,1 тис. новых легковушек из Китая. В перерасчете, автомобили из Поднебесной заполучили почти 11% украинского рынка новых авто.

Если говорить о самых популярных автомобилях за первые 9 месяцев 2022 года, то список выглядит так:

CHERY Tiggo 4 – 576 шт.;

– 576 шт.; HAVAL H6 – 328 шт.;

– 328 шт.; CHERY Tiggo 2 Pro – 215 шт.;

– 215 шт.; VOLKSWAGEN ID.4 – 212 шт.;

– 212 шт.; CHERY Jetour X70 – 199 шт.

Напомним, что недавно мы рассказывали о лучших подержанных электрокарах в Украине из Китая.