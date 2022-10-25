Компания Uber запустила первое подводное такси - видео

Пока подобный сервис будет работать только в Австралии.

Подводное такси было реализовано компанией Über совместно с австралийской туристической группой Tourism Queensland. На подводном такси можно проплыть вокруг большого барьерного рифа, а двухместную субмарину для экскурсий назвали ScUber, сообщили в компании Über.

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Чтобы осуществить "поездку" на этом необычном транспорте, необходимо заказать такси через приложения Über в австралийском городе Квинсленд. Правда есть один нюанс, чтобы все же сесть на субмарину, изначально придется добраться на вертолете до острова Херон. Общий прайс за полет на вертолете и путешествие на субмарине будет в районе 3000 долларов.

На данный момент покатиться на субмарине можно в ограниченный период времени, а именно с 27 мая по 18 июня. Если данная услуга будет пользоваться популярностью, то услугу планируют сделать постоянной, чтобы у большего числа людей была возможность увидеть Большой Барьерный риф.

Напомним, что пока в Австралии у компании появляются подводніе такси, в Украине водители на автомобилях с логотипами Uber продолжают попадать в ДТП.