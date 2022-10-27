В США откопали Mercedes SL на заднем дворе дома спустя 30 лет

Пока у полиции есть несколько версий, как автомобиль мог попасть под землю.

На днях в одном небольшом городке в США произошел достаточной жуткий инцидент. Так, на заднем дворе одного из коттеджей в Атертоне удалось откопать Mercedes-Benz 560 SL. Судя по номеру, который был установлен на автомобиле, он принадлежал бывшему собственнику дома поживавшему тут до самой смерти в 2015 году.

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В 1993 году мужчина заявил о том, что у него украли его Mercedes. Полиция предполагает, что причиной такого заявления могло стать обычное мошенничество со страховой компанией, ради получения компенсации. При этом недавно появилась и вторая версия, куда более жуткая.

Так, в багажнике были найдены мешки с цементом, а собаки из полицейского подразделения К-9 ведут себя достаточно странно, поэтому полиция утверждает, что пока не стоит делать поспешных выводов и говорить, что в этой истории все достаточно просто. Местный начальник полиции отметил, что судя по реакции собак можно предположить, что где-то рядом могут быть кости, кровь и другие человеческие останки.

В ходе расследования удалось разузнать, что в 1960-х бывшему владельцу выдвигали обвинения в убийстве женщины, но решение суда было отменено из-за того, что доказательства основывались на слухах. В 1999 году мужчину арестовали за попытку получить страховку за яхту, которую он специально пытался затопить.