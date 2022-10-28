Украинцев предупредили о важной проблеме топлива в канистрах

У многих украинцев сейчас есть неприкосновенный запас топлива на пару десятков литров.

В период дефицита, когда топливо на АЗС продавали только для экстренных служб либо же по талонам. При наличии возможности залить пару литров в канистру, водители пользовались такой возможностью и это топливо, как правило, до сих пор стоит у многих украинцев в канистрах еще со времен дефицита, отметил Артем Куюн.

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В то же время, стоит учитывать, что нефтепродукты имеют срок годности, особенно если говорить о некачественном бензине и дизеле. Так, некачественный бензин через определенный период времени может начать расползаться на части, а некачественный дизель - замерзнуть. В то же время, если топливо качественное, то оно может без проблем храниться даже 1 год и более.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, украинским водителям порекомендовали:

Летнее дизельное топливо стоит использовать до морозов, а в канистры налить зимнюю марку дизеля.

Если дизтопливо начало загустевать, то стоит добавить присадку, но желательно это делать непосредственно перед использованием.

Бензин, который храниться больше 6 месяцев нужно обновить.

Откажитесь от спиртового бензина

Если не уверены в качестве топлива, то можно налить немного в бак и посмотреть, запустится ли двигатель и будет ли работать автомобиль, чтобы в случае чего топливо было легче сливать или разбавлять свежим.

Напомним, что недавно мы рассказывали, что ближе к наступлению холодов, автогаз начинает дорожать.