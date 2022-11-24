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В Украину вернулись очереди на АЗС после ракетных обстрелов

Вчера во многих регионах Украины выключили свет и из-за его отсутствие временно пропало водоснабжение.
 |  Автор: Максим Назарук
В Украину вернулись очереди на АЗС после ракетных обстрелов
Дефицита топлива пока нет, но количество желающих залить полный бак немного выросло / suspilne.media

Вчера практически по всей Украине на дорогах снова появились огромные очереди на АЗС. Причиной для возвращения очередей на украинские дороги стали ракетные обстрелы россиян, в результате которых почти на всей территории Украины пропал свет и местами пропало водоснабжение.

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Как мы уже рассказывали ранее, в случае полного блэкаута, АЗС в Украине продолжат работать, так как почти на всех заправках крупных сетей установлены генераторы. В то же время, при постоянном использовании генераторов стоимость топлива может серьезно возрасти.

На данный момент, несмотря на наличие очередей на заправках, топливо пока есть в достатке и говорить о дефиците рано. В то же время, если повышенный спрос будет сохраняться в течение нескольких дней, то возможно на АЗС вернутся к весенней практике и вернут ограничения по литражу на заправках.

suspilne.media
suspilne.media

Напомним, что недавно мы рассказывали о неутешительной ситуации с дизельным топливом, которая назревает в Европе и мире.

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