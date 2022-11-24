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В Украину вернулись очереди на АЗС после ракетных обстрелов
Вчера практически по всей Украине на дорогах снова появились огромные очереди на АЗС. Причиной для возвращения очередей на украинские дороги стали ракетные обстрелы россиян, в результате которых почти на всей территории Украины пропал свет и местами пропало водоснабжение.
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Как мы уже рассказывали ранее, в случае полного блэкаута, АЗС в Украине продолжат работать, так как почти на всех заправках крупных сетей установлены генераторы. В то же время, при постоянном использовании генераторов стоимость топлива может серьезно возрасти.
На данный момент, несмотря на наличие очередей на заправках, топливо пока есть в достатке и говорить о дефиците рано. В то же время, если повышенный спрос будет сохраняться в течение нескольких дней, то возможно на АЗС вернутся к весенней практике и вернут ограничения по литражу на заправках.
Напомним, что недавно мы рассказывали о неутешительной ситуации с дизельным топливом, которая назревает в Европе и мире.