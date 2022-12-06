Бюджетные и премиальные кроссоверы - что покупали украинцы в ноябре

В ноябрьском рейтинге все еще можно найти один седан.

Самой популярной моделью в Украине снова стал Renault Duster / скриншот

Вот уже который месяц в Украине продолжается рост популярности кроссоверов на рынке новых автомобилей. С каждым месяцем, процент покупаемых моделей повышенной проходимости продолжает расти. В то же время, пока в рейтинге также можно найти один единственный седан. Соответствующими данными поделились в "Укравтопроме".

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Всего за ноябрь в Украине купили 3090 новых легковушек, большая часть из которых являются кроссоверами. Единственным седаном в рейтинге новых авто в ноябре в Украине стала модель Skoda Octavia. Также отвоевал лидерский позиции Renault Duster, который в прошлом месяце уступил первое место Toyota RAV4. Из особенностей рейтинга за прошлый месяц также стоит отметить довольно уверенную позицию электрокара Volkswagen ID.4.

В целом, список самых популярных новых автомобилей в Украине за ноябрь 2022 года выглядит следующим образом:

Renault Duster – 363 авто Toyota RAV4 – 307 Toyota Land Cruiser Prado – 186 Suzuki Vitara – 132 BMW X5 – 110 Hyundai Tucson – 105 Volkswagen ID.4 – 98 Skoda Kodiaq – 94 Mercedes-Benz GLE – 66 Skoda Octavia – 64

Напомним, что недавно мы рассказывали о самых надежных седанах в ценовом сегменте до 8 тысяч долларов.