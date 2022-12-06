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Бюджетные и премиальные кроссоверы - что покупали украинцы в ноябре
Вот уже который месяц в Украине продолжается рост популярности кроссоверов на рынке новых автомобилей. С каждым месяцем, процент покупаемых моделей повышенной проходимости продолжает расти. В то же время, пока в рейтинге также можно найти один единственный седан. Соответствующими данными поделились в "Укравтопроме".
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Всего за ноябрь в Украине купили 3090 новых легковушек, большая часть из которых являются кроссоверами. Единственным седаном в рейтинге новых авто в ноябре в Украине стала модель Skoda Octavia. Также отвоевал лидерский позиции Renault Duster, который в прошлом месяце уступил первое место Toyota RAV4. Из особенностей рейтинга за прошлый месяц также стоит отметить довольно уверенную позицию электрокара Volkswagen ID.4.
В целом, список самых популярных новых автомобилей в Украине за ноябрь 2022 года выглядит следующим образом:
- Renault Duster – 363 авто
- Toyota RAV4 – 307
- Toyota Land Cruiser Prado – 186
- Suzuki Vitara – 132
- BMW X5 – 110
- Hyundai Tucson – 105
- Volkswagen ID.4 – 98
- Skoda Kodiaq – 94
- Mercedes-Benz GLE – 66
- Skoda Octavia – 64
Напомним, что недавно мы рассказывали о самых надежных седанах в ценовом сегменте до 8 тысяч долларов.