В США нашли Chevrolet Corvette спустя 40 лет после полицейской погони

К сожалению, капсулой времени этот автомобиль не назовешь.

Недавно в США обнаружили необычный автомобиль в старом сарае. Под кучей мусора скрывался оригинальный Chevrolet Corvette в модификации C3, который выпустили в далеком 1968 году. В гараже машина простояла больше 40 лет и ее б могли забыть в гараже и на дольше, если бы не случай. Так, гараж должны были сносить, но перед приездом рабочих собственники решили открыть его и посмотреть, что внутри.

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Блогеры с канала Junkyard Life на YouTube смогли найти владельца и узнать, почему машина столько лет простояла в забытее и без должного обслуживания. Так, оказалось, что собственник авто любил уличные гонки, но однажды у машины лопнуло колесо, после чего произошло ДТП. Это увидели патрульные, которые преследовали нарушителя, но ему удалось скрыться.

Во избежание наказания владелец авто закрыл автомобиль в гараже и больше никогда его не использовал. Несмотря на то, что автомобиль за несколько лет пришел в негодность, его удалось продать и отправить на реставрацию. Новым владельцам придется не только поработать над внешностью автомобиля, но и заново запустить 7-литровый V8, который после долгого простоя вышел из строя.

Напомним, что недавно и на улицах Киева удалось заметить редкий Corvette в обвесе от украинского тюнинг-ателье.